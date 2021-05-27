В Киеве начался ежегодный Украинский маркетинг-форум

В Киеве 27 мая стартовал Украинский маркетинг-форум. В 2021 году его главной темой стала жизнестойкость компаний и брендов, которым удалось не только выстоять во время пандемии, но и открыть новые пути для развития.

Форум вернулся к традиционному гибридному формату – оффлайну и онлайну. Продюсер мероприятия Ирина Бондаренко рассказала, что во время мероприятия будет очень много историй как тех компаний, которые уже преодолели кризис, так и тех, которые наоборот росли очень быстрыми темпами.

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На Форуме выступят 60 спикеров – представителей бизнеса

Для безопасности количество гостей в залах было ограниченным, а все участники должны были пройти бесплатный экспресс-тест на антиген к COVID-19 у партнера форума – Synevo Ukraine. "Если мы хотим выходить из онлайна и возвращаться к нормальной жизни, необходимо соблюдать определенные правила безопасности", – отметил коммерческий директор Synevo Ukraine Николай Скавронский.

На украинском маркетинг-форуме обустроили 2 сцены, на которых в течение двух дней будут выступать 60 спикеров – представителей бизнеса. Они в разных форматах поделятся полученным опытом и представят свои идеи относительно будущего развития.

В частности, Дмитрий Борисов, владелец сети ресторанов, заверил, что адаптироваться к действующим реалиям помогает диджитализация. Выигрывают те, кто идет в онлайн.

Многие не выжили из тех, кто потерял это время. Например, полгода ждал, что вернется все к докарантинным временам. А как когда-то уже не будет, это просто надо принять. Те, кто понимают, что эта новая реальность будет и дальше трансформироваться, те выживают,

– отметил ресторатор.

Украинский маркетинг-форум стал традиционным ивентом для бизнес-сообщества. Ежегодно здесь лидеры отраслей предлагают новые идеи и разрабатывают стратегии. В то же время это платформа, которая позволяет участникам рынка обсуждать будущее и анализировать уроки прошлого.

В Киеве стартовала Украинская маркетинг-форум: смотрите видео