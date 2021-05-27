Форум повернувся до традиційного гібридного формату – офлайн та онлайн. Продюсерка заходу Ірина Бондаренко розповіла, що під час події буде дуже багато історій як тих компаній, які вже подолали кризу, так і тих, які навпаки зростали дуже швидкими темпами.

Читайте також Як підприємцю досягти успіху: цікаве дослідження

На Форумі виступлять 60 спікерів – представників бізнесу

Задля збереження безпеки кількість гостей в залах була обмеженою, а всі учасники мали пройти безкоштовний експрес- тест на антиген до COVID-19 в партнера форуму – Synevo Ukraine. "Якщо ми хочемо виходити з онлайну й повертатися до нормального життя, необхідно дотримуватися певних правил безпеки", – зазначив комерційний директор Synevo Ukraine Микола Скавронський.

На Українському маркетинг-форумі облаштували 2 сцени, на яких протягом двох днів виступатимуть 60 спікерів – представників бізнесу. Вони в різних форматах поділяться отриманим досвідом та представлять свої ідеї, щодо майбутнього розвитку.

Зокрема, Дмитро Борисов, власник мережі ресторанів, запевнив, що адаптуватись до чинних реалій допомагає диджиталізація. Виграють ті, хто йде в онлайн.

Багато не вижили з тих, хто втратив цей час. Наприклад, пів року чекав, що повернеться все до докарантинних часів. А як колись вже не буде, це просто треба прийняти. Ті, хто розуміють, що ця нова реальність буде й далі трансформуватися, ті виживають,

– відзначив ресторатор.

Український маркетинг-форум став традиційним івентом для бізнес-спільноти. Щороку тут лідери галузей пропонують нові ідеї та розробляють стратегії. Водночас це платформа, що дає змогу учасникам ринку обговорювати майбутнє та аналізувати уроки минулого.

У Києві стартував Український маркетинг-форум: дивіться відео