Нападение на 12-летнюю волонтерку в Киеве: злоумышленника посадили за решетку
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве в сентябре 2022 года 48-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая собирала деньги со своими друзьями на Вооруженные Силы нашего государства. Наконец стало известно, что нападающему избрали наказание.
В частности, мужчину, при принципиальной позиции ювенальных прокуроров, посадили за решетку. В настоящее время нападающий находится в следственном изоляторе.
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Что известно о нападении на 12-летнюю волонтерку
Правоохранители рассказали, что, по данным следствия, злоумышленник в сентябре 2022 года, находясь на улице Крещатик в Киеве, заметил группу подростков, играющих на музыкальных инструментах, собирая пожертвования в поддержку ВСУ.
После того как дети завершили выступление, поместили собранные деньги в рюкзак 12-летней девочки. Прокуроры отметили, что мужчина пошел за детьми, догнал потерпевшую, схватил ее за волосы, повалил на землю и протянул около 2 метров, пытаясь отобрать рюкзак.
Действия злоумышленника остановили неравнодушные прохожие, задержавшие последнего до приезда правоохранителей,
– говорится в сообщении правоохранителей.
В прокуратуре подчеркнули, что во время судебного разбирательства мужчина свою вину признал частично. Так, нападающий утверждал, что не хотел грабить ребенка и совершать по нему грубые действия. Однако следствие показало, что это было прямое намерение совершить это нападение, а показания мужчины – лишь способ избежать ответственности.
Напавшего на 12-летнюю волонтерку мужчину посадили за решетку / Фото Киевской городской прокуратуры
"Приговором Шевченковского районного суда Киева мужчина признан виновным и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы",
В заключение правоохранители отметили, что до вступления приговора в законную силу, избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей останется без изменений.
Ранее в Киеве мужчина нападение на детей с ножом
- В полиции Киева рассказали, что 9 сентября неизвестный мужчина напал на детей в возрасте 10 и 11 лет. В частности, дети пытались построить палатку, а мужчина предложил им свою помощь.
- В конце концов мужчина бросился с ножом на детей. Одному из них он порвал футболку, а другого ранил руку острым предметом.
- Ребенка госпитализировали в больницу, а нападавший скрылся. В полиции принимались меры, чтобы задержать мужчину и привлечь его к ответственности за преступление.