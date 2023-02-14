Неоднократно убегала: в Киеве обнаружили без вести пропавшую 18-летнюю девушку
Правоохранители Киева обнаружили девушку, которая исчезла еще в октябре 2022 года. 18-летняя Либерти Боднарь уже неоднократно считалась пропавшей без вести.
Как пояснили полицейские, девушка уже несколько раз убегала из специализированного столичного медицинского учреждения. Дольше всего ее искали на протяжении более 1,5 года.
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В последний раз она сбежала в канун ее 18-летия.
Девушку разыскивали во всех регионах государства, ведь она постоянно меняла местонахождение. За время поиска в отношении нее противоправных действий совершено не было. В рамках открытого уголовного производства следователи будут устанавливать все обстоятельства, а также мотивы такого поступка,
– сообщили в полиции.
Благодаря огласке в СМИ в полицию неоднократно обращались граждане с сообщениями о возможном местонахождении девушки в разных уголках страны. Полицейские реагировали и отрабатывали каждое обращение. На днях оперативники обнаружили Либерти в одном из районов столицы.
Где девушка пряталась в течение пяти месяцев, неизвестно. Правоохранители должны выяснить, почему она убежала.
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