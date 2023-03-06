В квартире в Киеве нашли младенца среди мусора и тараканов

Новорожденную девочку нашли среди груды мусора, окурков и разбросанной одежды. Младенца немедленно поместили под наблюдение врачей из-за угрозы для жизни и здоровья.

Сообщение о новорожденном ребенке поступило от медицинского учреждения. Они обратились к полицейским, чтобы они проверили состояние девочки, которую вместе с матерью недавно выписали.

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Вместо колыбели была куча мусора

Женщину вместе с новорожденной девочкой выписали из роддома 21 февраля. Сначала мать отвечала на звонки медучреждения и предоставляла информацию о состоянии младенца. Однако впоследствии начала их игнорировать, а врачам дверь квартиры не открывала.

Чтобы проверить и не допустить противоправных действий в отношении ребенка, работники медучреждения обратились в милицию. Инспекторы ювенальной полиции вместе со специалистами Службы по делам детей и семьи отправились на проверку.

Приехав по адресу, где жила мать с младенцем, правоохранители обнаружили кучу нарушений. Ребенок проживал в заброшенном доме с ужасающими условиями. Везде был разбросан мусор, закрывавший полностью проход в квартиру, грязные вещи, вонь, тараканы и отсутствие коммуникаций.



Правоохранители проверили условия, в которых жил младенец / Фото Нацполиции

Маленькую девочку срочно забрали у родителей и отправили в больницу.

Полицейские составили на мать административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Ее могут лишить родительских прав.



На горе-родителей составили админпротокол / Фото Нацполиции

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