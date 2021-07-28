В Киеве неизвестные разбили точки с контрабандными сигаретами – видео

Несколько мужчин в масках забрали все табачные изделия, которыми нелегально торговали у станций метро "Теремки" и "Демеевская". Подобных точек с контрабандными сигаретами в последнее время появилось очень много.

Видео борьбы "людей из народа" с нелегальными торговыми точками опубликовали на странице Муниципальной варты Киева в фейсбуке. В описании к записи сказано, что гражданам лопнуло терпение, так как производят эти сигареты на оккупированных территориях.

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Вызвали ли активисты на место инцидента полицию, ведь торговля товаров без акциза – нарушение закона, пока неизвестно.

Власть бездействует

Инцидент произошел 27 июля неподалеку от станций метро "Теремки" и "Демеевская" в Голосеевском районе Киева.

Неизвестные активисты подошли к торговым палаткам и разбили их.

Контрабандные сигареты мужчины "конфисковали".

Пока ответственные должностные лица, не замечают сигареты с оккупированных территорий, гражданам лопнуло терпение. Как, по вашему мнению, можно эффективно и действенно бороться с этим явлением?

– отметили на странице Муниципальной варты.

Смотрите видео "конфискации" сигарет с оккупированных территорий в Киеве: