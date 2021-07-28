Відео боротьби "людей з народу" з нелегальними торговельними точками опублікували на сторінці Муніципальної варти Києва у фейсбуці. В описі до запису сказано, що громадянам урвався терпець, оскільки виробляють ці цигарки на окупованих територіях.
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Чи викликила активісти на місце інциденту поліцію, адже торгівля товарів без акцизу – порушення закону, наразі невідомо.
Влада бездіє
- Інцидент стався 27 липня неподалік від станцій метро "Теремки" та "Деміївська" у Голосіївському районі Києва.
- Невідомі активісті підійшли до торговельних наметів та розтрощили їх.
- Контрабандні цигарки чоловіки "конфіскували".
Доки відповідальні посадові особи, не помічають цигарки з окупованих територій, громадянам урвався терпець. Як, на вашу думку, можна ефективно та дієво боротись з цим явищем?
– зазначили на сторінці Муніципальної варти.
Дивіться відео "конфіскації" цигарок з окупованих територій у Києві: