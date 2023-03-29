Напомним, что из-за непогоды есть значительные обесточивания в 12 областях Украины. В частности, проблемы также есть в Киеве и Киевской области.
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В Киеве отметили рекорд максимальной скорости ветра
По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 марта в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 метров в секунду (61 километр в час). Это повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году.
Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равен 25 метрам в секунду и удерживается с далекого 20 марта 1881 года,
– сообщили аналитики.
Что непогода натворила в Украине: последние новости
- 29 марта шквальный ветер натворил беды в Одессе. В городе сохраняется штормовое предупреждение. В результате падения деревьев пострадали два человека.
- Из-за непогоды проблемы со светом возникли в 8 районах Киева. Сейчас энергетики работают и делают все, чтобы вернуть электричество.
- В Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварии на электросетях. Больше всего отключений – в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.
- В Карпатах зафиксировали -16 градусов мороза. Спасатели показали кадр, подтверждающий, что снега в горах – немало.
- Кроме этого, 28 марта в Ужгороде шквальный ветер повалил очень много деревьев и повредил крыши. Кроме деревьев, также в результате непогоды упали скамейки на набережной Независимости.