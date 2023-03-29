Нагадаємо, що через негоду є значні знеструмлення у 12 областях України. Зокрема, проблеми також є у Києві та Київській області.
Цікаво Наприкінці березня у Львові та Києві несподівано засніжило: казкові кадри
У Києві відмітили рекорд максимальної швидкості вітру
За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 29 березня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 метрів за секунду (61 кілометрів за годину). Зазначається, що це повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 2022 році.
Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 метрів за секунду і утримується з далекого 20 березня 1881 року,
– повідомили аналітики.
Що негода накоїла в Україні: останні новини
- 29 березня шквальний вітер наробив лиха в Одесі. У місті зберігається штормове попередження. Внаслідок падіння дерев постраждали двоє осіб.
- Через негоду проблеми зі світлом виникли у 8 районах Києва. Наразі енергетики працюють і роблять все, щоб повернути електрику.
- На Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварії на електромережах. Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.
- У Карпатах зафіксували -16 градусів морозу. Рятувальники показали кадр, який підтверджує, що снігу у горах – чимало.
- Окрім цього, 28 березня в Ужгороді шквальний вітер повалив дуже багато дерев та пошкодив дахи. Окрім дерев, також внаслідок негоди впали лавки на набережній Незалежності.