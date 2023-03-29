У місті зберігається штормове попередження. На жаль, внаслідок падіння дерев постраждали двоє людей. Про це 24 Каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Небезпека зберігається

За словами речника, одна жінка отримала серйозні травми. На щастя, вона жива, її доправили до лікарні для подальшого лікування. Ще одному чоловікові надали допомогу, від госпіталізації він відмовився. Крім того, пошкоджень зазнали декілька автомобілів. Пошкоджені й високовольтні мережі, внаслідок чого без електроенергії залишилося понад 150 населених пунктів.

Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони. Станом на 12 годину у 153 населених пунктах відновили електропостачання. Наразі відключеними залишаються 7, у двох з них частково поновлено живлення,

– повідомив Братчук.

До ліквідації наслідків негоди залучено: 78 аварійних бригад, 230 фахівців та 100 одиниць техніки.

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Речник Одеської ОВА вчергове наголосив, що залишається мінно-вибухова небезпека, бо штормить у морі. 28 березня знову викинуло міну на берег, вона детонувала у воді, ніхто не постраждав. Заборона на відвідування пляжів діє, вона зберігатиметься щонайменше до нашої перемоги. Але після того купатися не можна буде ще деякий час, поки не відбудуться процеси розмінування.

"Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких! Я звертаюся передовсім до одеситів та мешканців Одеського регіону", – підсумував Братчук.

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