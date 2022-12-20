Режим аварийных отключений продолжается: какая ситуация со светом в Киеве
Источник:КГВА
В Киеве продолжаются аварийные отключения света. А водоснабжение в столице работает в штатном режиме.
В настоящее время продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.
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Какая сейчас ситуация в Киеве
По словам Попко, генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений.
Водоснабжение работает в штатном режиме. Что касается тепла в домах киевлян: котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.Обратите внимание! В городе развернуты 430 стационарных пунктов несокрушимости, где вы можете согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Все они работают круглые сутки.
Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Все починим. Все отстроим. Сохраняйте спокойствие и верьте в нашу победу!
– подчеркнул начальник КГВА.
Где действуют более сильные ограничения, чем обычно
19 декабря сообщалось, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно.
Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия для того, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.