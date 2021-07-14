В Киеве объявили подозрение чиновнику: якобы украл из бюджета 2,7 миллиона гривен
Источник:Полиция Киева
В Киеве правоохранители объявили подозрение чиновнику, который от имени государственного предприятия купил детали для городской электрички по завышенной цене. Тендер на выполнение работ и услуг не делали.
Чиновник просто выбрал частную фирму и она получила деньги за услуги. Это было в 2019 году.
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Что сообщила полиция
Чиновник заключил договоры без проведения процедуры закупок с одним из частных предприятий для оказания услуг поставки, замены и ремонта деталей рельсового автобуса. Государственное предприятие перечислило на счет частного предприятия деньги за детали и услуги по цене, которая выше рыночной.
Проведя товароведческую и судебно-экономическую экспертизы, полицейские установили, что правонарушитель с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, будучи должностным лицом, завладел бюджетными средствами в размере 2 751 000 гривен,
– сообщил начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.
Что грозит чиновнику
За содеянное ему грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.