В Киеве объявили воздушную тревогу: срочно в укрытия

В Киеве около 19:10 снова зазвучали сирены. В городе объявили воздушную тревогу.

Людей просят немедленно пройти в укрытия гражданской защиты. Это поможет спасти жизнь.

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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

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