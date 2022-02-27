В Киеве объявили воздушную тревогу: срочно в укрытия
27 февраля 2022 , 19:16Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА – официальный канал
В Киеве около 19:10 снова зазвучали сирены. В городе объявили воздушную тревогу.
Людей просят немедленно пройти в укрытия гражданской защиты. Это поможет спасти жизнь.
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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты,
– говорится в сообщении.
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