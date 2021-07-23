Впрочем, ситуация может и измениться, эпидемиологи прогнозируют начало 3-й волны пандемии в Украине на конец августа – когда все вернутся из отпусков. Напомним, что вчера в столице обнаружили и первые 6 случаев инфицирования дельта-штаммом коронавируса. У Кличко сообщили, что все эти люди приехали из России.

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Актуальная статистика

По данным СНБО, в целом прошедшие сутки в Киеве обнаружили 226 новых случаев COVID-19. Это на 20 человек меньше, чем за предыдущие сутки (за сутки 21 июля было 246 больных). Всего с начала эпидемии в столице подтверждено 217 663 случаев заболевания коронавирусом.

К счастью, за минувшие сутки в Киеве и области никто не умер от этой болезни.

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