Расположен в историческом здании: в Киеве облили краской двери российского ресторана

Неизвестные залили красной краской вход в заведение общественного питания Fish fetish, которое недавно открыли в одном из зданий завода "Арсенал" в Киеве. Скорее всего, инцидент связан с возмущением патриотов работой ресторана, который принадлежит россиянину.

На пороге заведения неизвестные появились около 15:00 23 июля. Несколько мужчин в масках открыли банку с красной краской и разлили ее на двери ресторана.

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Обратились ли представители заведения в полицию, пока неизвестно.

Принадлежит российскому ресторатору

По неподтвержденным данным, двери Fish fetish залили краской из-за того, что заведением владеет российский предприниматель Александр Орлов.

Ресторан принадлежит к российскому холдингу Bulldozer Group.

В Киеве работают еще несколько заведений, которые также принадлежат Орлову – Eshak и заведения сети "Желтое Море".

Fish fetish открыли в марте 2021 года на улице Московской, 2.

Интересно, что патриотически настроенные киевляне возмутились не только появлением российского ресторана, но и местом, где он открылся. Поскольку заведение работает в историческом здании на территории бывшего завода "Арсенал".