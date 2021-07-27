В Киеве на Оболони кто до сих пор не разобрал новогоднюю елку

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 8 на Оболони, заметили в одной из квартир новогоднюю елку. Красавица сияла гирляндами.

Людей удивило, что новогодняя елка стоит наряженная в середине лета. В соцсетях рассматривают различные версии.

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Корреспонденты предполагают, что, возможно, владельцы елки исповедуют иудаизм. Следовательно, для них новый год (Рош га-Шана) в этом году придется на 6-8 сентября. Существуют и другие теории.

Слабаки прячут елку в январе, сильнее держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца и снова будет актуально,

– отметили в посте.

Вероятно, что владельцы елки таки решили, что дважды в год раскладывать и складывать деревцо – неудобно, поэтому лучше пусть стоит.