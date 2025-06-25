"Осознание": в Киеве открыли арт-объект как символ благодарности территориальной обороне

25 июня в Киеве открыли арт-объект "Осознание" – символ благодарности воинам Сил территориальной обороны, которые с первых дней полномасштабного вторжения встали на защиту Украины. Скульптурная композиция рассказывает о внутренних изменениях, которые прошли украинцы после 24 февраля 2022 года – от страха и растерянности до силы, спокойствия и готовности бороться.

Арт-объект состоит из двух человеческих лиц, информирует 24 Канал. Одно из них – перевернутое, символизирует страх и тревогу. Другое – спокойное, сосредоточенное, передает внутреннее равновесие.

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По словам организаторов, цель арт-объекта – через взаимодействие со скульптурой помочь увидеть и осознать собственные изменения, вспомнить путь от шока и растерянности к силе и единению. Первыми этот путь прошли люди, присоединившиеся к рядам территориальной обороны.

Арт-объект установили в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" – совместного проекта сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым". Благодаря этому проекту военные получают современную технику и вооружение. Идея создать скульптуру в знак благодарности Силам территориальной обороны возникла во время второй волны кампании – "ОКО ЗА ОКО. Вооружим ТрО до зубов". Фонд поддержал замысел, а бизнес профинансировал его воплощение.

Открытие арт-объекта "Осознание" в Оболонском районе Киева / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас идет уже четвертая волна этой инициативы, и в рамках каждой мы вместе с фондом "Вернись живым" обеспечиваем военных оружием, техникой, разведтехникой, автомобилями. Но мы понимаем, что поддержка – это не только о материальной помощи. Это также и глубокая, искренняя благодарность. Мы стремились запечатлеть вклад в защиту страны через искусство. Это благодарность всем представителям Сил территориальной обороны, кто в первые дни и до сих пор по собственному желанию встал и стоит на защите Украины. Это также и чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу,

– отметил СМО ОККО Василий Дмитрив.

Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу ОККО / Фото предоставлено 24 Каналу

"Хочу еще раз поблагодарить Силы обороны Украины, которые продолжают делать невозможное. Уже много лет компания ОККО является нашим стратегическим партнером. В марте 2022 года мы воплотили проект для военных на 325 миллионов гривен, а впоследствии – еще один на 400 миллионов, обеспечив вооружением Силы территориальной обороны. Именно в рамках этого второго проекта и родилась идея артобъекта", – отметил Олег Карпенко, заместитель директора фонда компетентной помощи армии "Вернись живым".

Вместе мы создаем память о тех, кто продолжает защищать наше государство. Артобъект – это благодарность и осознание того, где мы есть и куда движемся дальше,

– добавил он.

Олег Карпенко, заместитель директора фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" / Фото предоставлено 24 Каналу

Инсталляцию разместили в сквере возле станции метро "Героев Днепра" – в северной части столицы, которая стала одним из ключевых рубежей обороны Киева в феврале 2022-го. Именно здесь украинские защитники и защитницы, в частности бригады ТрО, сдерживали наступление российских войск на Киев.

На открытии присутствовали военнослужащие Сил территориальной обороны, которые непосредственно участвовали в защите города в начале полномасштабной войны.

"Помню, как мы участвовали в общественном обсуждении этого арт-объекта, как мы дискутировали по поводу целесообразности, художественной ценности и смыслов. И как мы быстро пришли к согласию. Это еще одно свидетельство того, насколько объединенная община, Силы обороны, насколько сознательными являются люди, которые хотят помнить вклад защитников и защитниц. Этот художественный символ отражает наши эмоции и чувства в начале широкомасштабного вторжения и наши чувства сегодня – единство, сила и вера в нашу страну", – отметил Ахтем Сейтаблаев, режиссер, актер и военнослужащий ВСУ.

Ахтем Сейтаблаев, режиссер, актер и военнослужащий ВСУ / Фото предоставлено 24 Каналу

По замыслу авторов, "Осознание" – это пространство для размышлений, где каждый может посмотреть в лицо прошлому, вспомнить свои эмоции тех первых недель вторжения и увидеть, как страх сменился решимостью.

Авторы работы – украинские скульпторы, братья Егор и Никита Зигуры. Одна из самых известных их скульптур в Киеве – это композиция "Единение" на Днепровской набережной. Во время полномасштабной войны художники активно сотрудничают с волонтерскими художественными сообществами и обращаются к теме сопротивления и внутренней силы. Среди таких проектов – выставка "Мирное небо" во Франции (апрель 2023 года) и скульптура "Be Brave" на Печерске.