На мальчика упала витрина в киевском центре Papashon: появилось видео

В результате падения стеклянной витрины-холодильника на 4-летнего мальчика в развлекательном центре семейного отдыха Papashon ребенок получил многочисленные порезы и трещины ноги. Родители пострадавшего апеллировали к администрации заведения на то, что витрина ни была закреплена.

Впрочем, сотрудники Papashon обвиняли во всем самого мальчика и его родителей, которые не досмотрели за ребенком. При этом руководитель центра, работающего в ТРЦ Retroville, якобы отказался общаться с полицейскими. Все объяснения им предоставлял охранник.

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Видеозапись инцидента появилась в сети с комментарием представителей Papashon.

Залез на витрину со сладостями

В самом развлекательном центре для детей утверждают, что не могут нести ответственность за последствия поступков детей, которые невозможно спрогнозировать.

Запись падения мальчика, которое произошло 17 июля, опубликовали в сообществе Kievmap.

На видео видно, как маленький ребенок рассматривает витрину в кафе, после чего начинает залезать по ней наверх. Родителей при этом на записи не видно.

Конструкция не выдержала веса мальчика и перевернулась на него. При этом закаленное стекло не спасло пострадавшего от порезов. Мальчик получил глубокие царапины рук и ног. Также у него диагностировали трищину кости ноги.

Поскольку спрогнозировать скачок посетителя на конструкции, для этого не предназначенные, невозможно, компания не может нести ответственность за дальнейшие последствия таких действий,

– отметили в администрации заведения

В комментариях к сообщению пользователи возмущены поведением родителей, которые не смотрели за мальчиком и фактически оставили его в опасности. Также они отметили, что за инцидентом наблюдал взрослый мужчина, который никак не отреагировал на падение ребенка и даже не смог ему помочь.

Смотрите видео падения витрины на ребенка в развлекательном центре PAPASHON kids в Киеве: