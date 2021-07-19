Співробітники Papashon звинувачували в усьому самого хлопчика та його батьків, які нібито не догледіли за дитиною. Керівник Papashon у ТРЦ Retroville відмовився спілкуватися з поліцейськими. Всі пояснення правоохоронцям надавав охоронець.
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Відеозапис інциденту з'явився у мережі з коментарем представників Papashon.
Заліз на вітрину з солодощами
- У самому розважальному центрі для дітей стверджують, що не можуть нести відповідальність за наслідки вчинків дітей, які неможливо спрогнозувати.
- Запис падіння хлопчика, яке сталося 17 липня, опублікували у спільноті Kievmap.
- На відео видно, як маленька дитина розглядає вітрину в кафе, після чого починає залазити по ній нагору. Батьків при цьому на записі не видно.
- Конструкція не витримала ваги хлопчика та перекинулася на нього. Водочас загартоване скло не врятувало постраждалого від порізів. Хлопчик отримав глибокі подряпини рук та ніг. Також у нього діагностували трищіну кістки ноги.
Оскільки спрогнозувати стрибок відвідувача на конструкції, для цього не призначені, неможливо, компанія не може нести відповідальність за подальші наслідки таких дій,
– зазначили в адміністрації закладу
У коментарях до допису користувачі обурені поведінкою батьків, які не дивилися за хлопчиком та фактично залишили його у небезпеці. Також вони зазначили, що за інцидентом спостерігав дорослий чоловік, який ніяк не відреагував на падіння дитини та навіть не спромігся йому допомогти.
Дивіться відео падіння вітрини на дитину у розважальному центрі PAPASHON kids у Києві: