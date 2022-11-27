Киев со светом, теплом, связью и водой: в городе почти полностью стабилизировали ситуацию

Ситуация в Киеве после последнего удара российских оккупантов улучшилась. Жителей города обрадовали информацией о ситуации.

В Киеве почти полностью стабилизировали ситуацию

В столице практически полностью восстановили электропитание и связь, а также подачу воды и тепла. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии сообщила Киевская городская военная администрация.

Важно Как прожить несколько дней без света: советы на случай отключения энергии

Как отметили, по состоянию на 9:00 27 ноября большинство жителей Киева не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.

Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению. Однако из-за нагрузки на электросеть возможны плановые отключения,

– говорится в сообщении.

По данным КГВА, водоснабжение, теплоснабжение, связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.

Действуют отключения света

В то же время уже час спустя, в 10:30, в ведомстве заявили, что увеличилась нагрузка на систему электроснабжения.

Потому в столице действуют отключения электроэнергии.

Какая ситуация с электроэнергией в Украине сейчас

В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. А самая большая в Европе АЭС, Запорожская, остается оккупированной.

Производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии по-прежнему остаются в дефиците.

Генерация продолжает увеличивать мощность. В ДТЭК надеются, что в графики отключений, действовавших до последней массированной атаки 23 ноября, можно будет вернуться в понедельник 28 ноября.

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