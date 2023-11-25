Украина помнит: трогательные фото, как в Киеве чтят жертв Голодомора

В Киеве, как и во многих регионах Украины, 25 ноября чествуют жертв Голодомора. Киевляне и гости города вечером собрались у Мемориала жертв Голодомора.

Зажечь свечу памяти пришли родители с детьми, военные, пенсионеры и другие, пишет 24 Канал. Утром участие в торжественных мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора 1932 – 1933 годов на территории Национального музея Голодомора-геноцида взяло высшее руководство Украины вместе с иностранными гостями.

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Как в Киеве чтят память жертв Голодомора

Вечером на территории музея побывала корреспондентка 24 Канала, которая сделала фоторепортаж чествования памяти жертв Голодомора в Киеве.

Как в Киеве чтят память жертв Голодомора / Фото 24 Канал (Валентина Полищук)

Президент Владимир Зеленский заверил, что мы никогда не забудем то, что пришлось пройти Украине, и обязательно остановим новый геноцид, который Россия, унаследовавшая преступность тоталитаризма, принесла на нашу землю.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже провел параллель с настоящим. По его словам, Россия снова совершает геноцид украинского народа.

В 16 часов президент Зеленский, как и украинцы по всей стране, зажег свечу памяти. Украинский лидер призвал сделать это всех, кто может, всех солидарных с Украиной.

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Как известно, в день памяти жертв Голодомора Россия нанесла наиболее массированную атаку дронами по Украине. Оккупанты выпустили 75 дронов-камикадзе по городам Украины, сосредоточив удар на Киеве.

Зеленский, комментируя ночную атаку, заявил, что это сознательный террор со стороны России. Он отметил, что руководство России гордится тем, что может убивать. Также президент убежден, что если бы Путин мог устроить еще один Голодомор, он бы это сделал.

Что известно о Голодоморе 1932 – 1933 годов