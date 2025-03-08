В центре Киева на Печерске под асфальт провалилось 3 авто

В Киеве под асфальт провалились несколько автомобилей. Известно, что это произошло в Печерском районе столицы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Укринформ", которому соответствующую информацию сообщил осведомленный собеседник в Печерской РГА.

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В Киеве провалилось 3 машины под асфальт

На Печерске, в Музейном переулке, под асфальт провалились несколько легковых автомобилей.

В переулке Музейном, 8 провалились под асфальт три автомобиля,

– сообщил источник "Укринформа".

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.



В Киеве на Печерске под асфальт провалились автомобили / Фото "Укринформа"

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Напомним, что в начале марта в Днепровском районе Киева на проспекте Алишера Навои произошло смертельное ДТП. В карете скорой медицинской помощи погибла 20-летняя девушка.

В конце февраля в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний ребенок. Девочка неожиданно выбежала на дорогу. Сейчас правоохранители проводят проверку