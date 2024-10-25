В Киеве задержали помощника начальника Подольского ТЦК: его подозревают во взяточничестве
Источник:Киевский городской ТЦК и СП
В Киеве был задержан помощник начальника Подольского районного ТЦК и СП. Чиновника подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП. Там отметили, что это является частью работы по искоренению коррупции в системе комплектования.
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Что известно о задержании помощника начальника РТЦК
В Киевском городском ТЦК рассказали, что помощник начальника Подольского РТЦК за денежное вознаграждение предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации,
– говорится в заметке.
Сейчас в отношении фигуранта осуществляется досудебное расследование по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Когда вину чиновника докажут в судебном порядке, ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
"Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы система лишалась нарушителей закона", – отметили в Киевском городском ТЦК.
К слову, по подозрению во взяточничестве также задержали чиновника Сиховского районного ТЦК во Львове. Он получил две тысячи долларов США от военного.