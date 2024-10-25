Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП. Там зазначили, що це є частиною роботи із викорінення корупції у системі комплектування.

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Що відомо про затримання помічника начальника РТЦК

У Київському міському ТЦК розповіли, що помічник начальника Подільського РТЦК за грошову винагороду запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Також затриманий хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації,

– мовиться у дописі.

Наразі щодо фігуранта здійснюється досудове розслідування за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Коли провину посадовця доведуть у судовому порядку, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

"Подібні епізоди кидають тінь не лише на окремі РТЦК та СП, а й на всю систему комплектування. Тож ми й надалі будемо сприяти тому, щоб система позбавлялася порушників закону", – наголосили у Київському міському ТЦК.

До слова, за підозрою у хабарництві також затримали посадовця Сихівського районного ТЦК у Львові. Він отримав дві тисячі доларів США від військового.