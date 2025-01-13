Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире национального марафона. Недавно у двух подростков, которые фигурировали на видео, правоохранители провели обыски.

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Какая на самом деле была ситуация с юношами и полицией в Киеве

Юлия Гирдвилис объяснила, что вызывающее поведение несовершеннолетних и демонстрация их якобы богатого образа жизни, а также тот провокационный контент, который они выкладывали, все это было сделано ради развлечений, ради хайпа. Подростки стремились увеличить количество подписчиков таким пренебрежительным образом.

Также представитель Нацполиции отметила, что в видео был выложен кусок, что якобы автомобили подростков сопровождает полиция.

Я отмечу, что это ложная информация. Подростки ехали за этой машиной, за экипажем полиции, когда правоохранители с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов. А подали это так, якобы их сопровождает полиция,

– отметила Гирдвилис.

Создавали ли подростки пробки в Киеве намеренно

Заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции также прокомментировала еще один эпизод из скандального видео, а именно празднование дня рождения одного из участников компании.

По словам правоохранителя, юноши арендовали три автомобиля, водителями которых были не эти дети, а работники фирмы, где они взяли эти авто.

"Оказалось, что когда они (юноши – 24 Канал) были возле магазина, образовался затор, который создали не они, и просто это было непреднамеренно сделано автомобилями и водителями, которые не знали, что была съемка", – отметила Юлия Гирдвилис.

Полицейская отметила, что это подтверждает анализ камер видеонаблюдения, который правоохранители сделали. Так, во время выезда с паркоместа образовалась небольшая пробка на минуту – две, а потом все машины разъехались.

По словам Гирдвилис, пробка была образована не этими подростками, а водителями, которые выезжали от магазина неподалеку.