Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлії Гірдвіліс в етері національного маратону. Нещодавно у двох підлітків, які фігурували на відео, правоохоронці провели обшуки.

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Яка насправді була ситуація з юнаками та поліцією у Києві

Юлія Гірдвіліс пояснила, що зухвала поведінка неповнолітніх та демонстрація їхнього нібито заможного способу життя, а також той провокативний контент, який вони викладали, усе це було зроблено заради розваг, заради хайпу. Підлітки прагнули збільшити кількість підписників таким зневажливим чином.

Також представниця Нацполіції зазначила, що у відео було викладено шматок, що нібито автомобілі підлітків супроводжує поліція.

Я зазначу, що це неправдива інформація. Підлітки їхали за цією автівкою, за екіпажем поліції, коли правоохоронці із проблисковими маячками прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція,

– зазначила Гірдвіліс.

Чи створювали підлітки затор у Києві навмисно

Заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції також прокоментувала ще один епізод зі скандального відео, а саме святкування дня народження одного з учасників компанії.

За словами правоохоронниці, юнаки орендували три автомобілі, водіями яких були не ці діти, а працівники фірми, де вони взяли ці авто.

"Виявилося, що коли вони (юнаки – 24 Канал) були біля магазину, утворився затор, який створили не вони, і просто це було неумисно зроблено автомобілями та водіями, які не знали, що було фільмування", – наголосила Юлія Гірдвіліс.

Поліцейська зазначила, що це підтверджує аналіз камер відеоспостереження, який правоохоронці зробили. Так, під час виїзду з паркомісця утворився невеликий затор на хвилину – дві, а потім всі автівки розʼїхалися.

За словами Гірдвіліс, затор був утворений не цими підлітками, а водіями, які виїжджали від магазину неподалік.