Так, за інформацією ЗМІ, двоє підлітків — діти колишнього міського голови Лимана Петра Цимидана і банкіра В’ячеслава Юткіна, передає 24 Канал із посиланням на коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

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Порушники – діти "мажорів" чи ні

Інформація про те, що підлітки мають впливових батьків, здебільшого не відповідає дійсності. Батько одного з них є колишнім посадовцем, зараз він пенсіонер. Решта батьків – це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці.

Поліцейська заявила, що повідомлення, що нібито це люди із великими статками, не підтвердилися.

Нагадаємо, що у двох неповнолітніх правоохоронці провели обшуки, під час яких було вилучено зброю.

Один із них раніше фігурував у скандальній справі. Проти нього відкривали кримінальне провадження за фактом виправдання російської агресії.

На момент нещодавнього скандалу хлопець ще перебував на пробаційному нагляді.