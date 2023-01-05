Погиб, защищая Украину: в Киеве попрощались с известным режиссером Виктором Онисько

5 января 2023, 21:50
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Источник:

"Цензор.НЕТ"

На войне погиб режиссер монтажа с позывным "Тарантино" Виктор Онисько. 5 января его похоронили на Байковом кладбище.

Виктор Онисько работал над известными украинскими фильмами и сериалами. У него осталась 9-летняя дочь Захария.

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В Киеве попрощались с Виктором Онисько

5 января на Байковом кладбище состоялось прощание с погибшим режиссером Виктором Онисько. Отправить в последний путь защитника пришло много людей.

Прощание с Виктором Онисько / фото Олег Богачук

Онисько работал над многими известными проектами. Среди них:

  • "Розы. Фильм-Кабаре", 2021 год;
  • "Захар Беркут", 2019 год;
  • "Итальянский дневник Ольги", 2019 год;
  • "Отдана", 2019 год;
  • "Полина и тайна киностудии", 2019 год;
  • "Холодная кровь", 2018 год;
  • "Ленинопад", 2017 год;
  • "Сторожевая застава", 2017 год;
  • "Несокрушимая", 2015 год;
  • "Караси", 2008 год;
  • "Внеземной", 2007 год;
  • "Год Золотой Рыбки", 2007 год;
  • "Презумпция вины", 2007 год.

Реакция коллег на смерть Онисько

  • Елена Лавренюк прокомментировала: "Талантливый и прекрасный человек… погибают лучшие".
  • Ирина Цилык отреагировала: "Я рыдаю и не могу успокоиться, потому что так не должно быть! Только не Витя! Это слишком близко, слишком больно".
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук написал: "В это невозможно поверить. Человек с большим сердцем, силой духа, обостренным чувством справедливости и исступленной правдой в каждом слове, взгляде, поступке".
Автор: Софія Ковнір