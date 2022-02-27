В Киеве поймали диверсанта, который фотографировал военные объекты

В Киеве 26 февраля поймали диверсанта, который фотографировал военные объекты. Фотографии он отправлял на российские номера.

Новость сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины. Диверсант не смог объяснить свои действия.

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В Киеве военные Нацгвардии Украины задержали подозрительного мужчину, который фотографировал военные объекты. У него были проверены документы и содержимое мобильного телефона,

– говорится в сообщении.

Сейчас диверсант находится под наблюдением военных. Впоследствии его передадут полиции. Нацгвардия призывает украинцев сообщать правоохранителям о подобных инцидентах.

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