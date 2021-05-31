В Киеве полицейские забыли ключи в служебном авто и заблокировали его: курьезные фото

В Киеве 31 мая произошел курьезный инцидент с участием столичных правоохранителей. Полицейские вышли по делам из служебной машины, а когда вернулись, то двери авто были заблокированы.

И все бы ничего, если бы не одна досадная деталь – ключи от автомобиля остались внутри.

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Инцидент попал в объектив камеры киевского фотографа Яна Доброносова. На фотографиях, которые он сделал, видно, как правоохранители пытаются разблокировать авто. Для этого они использовали какую-то металлическую конструкцию.

Обычно в таких случаях приходится выпиливать стекло в служебном автомобиле, если нет возможности воспользоваться запасными ключами. Как рассказал Ян Доброносов в комментарии 24 каналу, полицейские недолго провозились с автомобилем. По его словам, чтобы разблокировать авто, понадобилось несколько минут.

Однако такое внимание не понравилось полицейским. Они были не в восторге от интереса к такой неловкой ситуации. Добавим, что подобный инцидент может случиться с кем угодно, главное – все завершилось хорошо.

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