І все б нічого, якби не одна прикра деталь – ключі від автомобіля залишилися всередині.

Цікаво Забув, де припаркував авто: львів'янин викликав поліцію і отримав штраф – фото

Інцидент потрапив в об'єктив камери київського фотографа Яна Доброносова. На світлинах, які він зробив, видно, як правоохоронці намагаються розблокувати авто. Для цього вони використовували якусь металеву конструкцію.

Зазвичай у таких випадках доводиться випилювати скло в службовому автомобілі, якщо немає змоги скористатися запасними ключами. Як розповів Ян Доброносов у коментарі 24 каналу, поліціянти недовго провозилися з автомобілем. За його словами, щоб розблокувати авто знадобилося кілька хвилин.

Однак така увага не сподобалася поліціянтам. Вони були не у захваті від уваги до такої незручної ситуації. Додамо, що подібний інцидент може трапитися з будь-ким, головне – все завершилося добре.

Для гарного настрою Автовласники, у яких день пішов набагато гірше, ніж ви собі можете уявити – фото