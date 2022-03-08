В Киеве полицейский забрал жену и сына из роддома: трогательные фото

В семье одного из киевских защитников – пополнение. У украинского полицейского родился сын, но забирать родных из роддома пришлось в условиях войны.

Чтобы впервые увидеть своего малыша, правоохранитель пришел в больницу прямо с дежурства. Компанию ему составили его собратья.

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Выписка из родильного во время войны

Радостное известие сообщили в МВД. На официальной странице ведомства в фейсбуке поделились трогательными фотографиями. "Поздравляем счастливых родителей и желаем Ивану крепкого здоровья, счастливой судьбы и мирного неба", – подчеркнули там.

И хотя выписка из родильного ныне выглядит так, мы верим, что детки, которые рождаются в такое время, вырастут самыми счастливыми,

– убеждены в МВД.

"Именно ради них мы сейчас становимся сильнее, объединяемся и боремся за наше будущее в независимой Украине", – подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

Полицейский с женой и ребенком / Фото МВД

В семье киевского защитника – пополнение / Фото МВД

К слову, во время войны, которую Россия развязала против Украины, в нашем государстве уже родились 4,3 тысячи младенцев, а 4 тысячи влюбленных пар поженились.

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