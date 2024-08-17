В Киеве попрощались с погибшей госпитальеркой Александрой Мулькевич

В субботу, 17 августа, в столице состоялось прощание с медиком "Госпитальеров" Александрой Мулькевич. Девушка погибла 14 августа на Харьковщине.

Медик с позывным "Майк" погибла в последний день ротации. Тогда россияне ударили с FPV-дрона по эвакуационной машине медиков-госпитальеров.

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Александру Мулькевич провели в последний путь

Почтить память Александры Мулькевич пришло около сотни людей – друзья, военные и просто неравнодушные украинцы. По словам собратьев, Александра была "универсальным бойцом", никогда не отказывала в помощи, могли выполнить любую работу.

Ох, ты бы точно не обрадовалась такому вниманию к тебе. И точно бы ругала нас за слезы. Но ты была дорога очень многим!

– написал журналист Егор Шумихин.

Прощание и захоронение состоялось на Байковом кладбище.

Александра успела за 35 лет сделать столько хороших дел, сколько люди успевают сделать за всю жизнь. Те, кто пришли сюда – нам всем грустно. У нас будет время грустить. Сейчас мы чествуем Александру. И то, что она успела сделать. И если мы успеем что-то сделать, еще что-то для того, чтобы в мире было больше чуда – это лучший способ ее почтить,

– сказал муж Александры Максим.

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Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александры. Вечная память!