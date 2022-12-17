По словам мэра Киева, метро возобновило работу в 7:30 17 декабря. Стоит вспомнить, что остановилось движение 16 декабря из-за повреждений энергетической системы и аварийных отключений электроэнергии.
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Что известно о возобновлении движения метро
Сегодня (17 декабря – 24 канал) утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро,
– заявил Виталий Кличко.
В Киевской городской государственной администрации объяснили, что в этот день метрополитен будет курсировать с интервалом выходного дня, то есть каждые 10 минут.
В ведомстве также напомнили, что киевская подземка:
- работает как укрытие во время воздушной тревоги;
- а также оснащена на 19 станциях столичного метрополитена точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные и другие гаджеты.
Как работает другой транспорт в Киеве
Официальный портал Киева опубликовал номера и схемы маршрутов, курсирующих в городе. По данным властей, некоторые с 17 декабря будут дублировать троллейбусные, трамвайные сообщения, а также линии метрополитена.
Однако впоследствии в КГГА сообщили, что дополнительные автобусы КП "Киевпасстранс", частично дублировавшие маршруты метрополитена, прекратили курсировать после возобновления движения метро.
Что происходит в столице после массированного ракетного удара
- По состоянию на утро 17 декабря Виталий Кличко сообщил, что утром в Киеве уже вернули водоснабжение. Более того, по данным мэра, половина киевлян уже имеют тепло и власть работает, чтобы вернуть его во все дома.
- Виталий Кличко также сообщил, что свет есть у 2/3 киевлян. Однако у всех действуют графики аварийных отключений. Есть ведь значительный дефицит электроэнергии. Поэтому людей просят дальше экономить.
- Следует вспомнить, что 16 декабря по Киеву выпустили 40 ракет. Из них 37 – сбила наша ПВО. По данным КГГА, это была одна из самых больших ракетных атак на столицу с 24 февраля 2022 года.