Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила сообщение от жителя столицы. 11 мая хозяин рассказал о взрывоопасном предмете на своем дворе. По месту его жительства были отправлены саперы, передает 24 Канал.
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Что киевлянин увидел в своем огороде
Когда работники Службы спасения приехали на вызов, они увидели опасную находку своими глазами. Ею оказалась российская крылатая ракета Х-55. Кстати, именно такую ракету Х-55 нашли в северной части Польши.
ГСЧС опубликовала кадры с места событий. Как видно по фото, летательный аппарат упал на огород и частично вошел в землю. Ракета при падении не разорвалась. Она повредила земельный участок и растения.
Ракета Х-55 в Киеве / Фото ГСЧС.
Что сделали с опасной находкой
Саперы сначала провели идентификацию. Затем они достали ракету и взорвали её. Обезвреживание производилось в специально отведенном месте.
Саперы откапывают опасный "подарок" россиян / Фото ГСЧС
В ГСЧС призвали украинцев быть очень осторожными во время российско-украинской войны. Существует три основных правила обращения с взрывоопасными предметами. Их ни в коем случае нельзя трогать, поднимать и перемещать.
Угроза успешно обезврежена / Фото ГСЧС
Как другие украинцы страдают из-за ракетных обстрелов России
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