Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала повідомлення від жителя столиці. 11 травня господар розповів про вибухонебезпечний предмет на своєму подвір'ї. За місцем його проживання було відправлено саперів, передає 24 Канал.
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Що киянин побачив на своєму городі
Коли працівники Служби порятунку приїхали на виклик, вони побачили небезпечну знахідку на власні очі. Нею виявилася російська крилата ракета Х-55. До речі, саме таку ракету Х-55 знайшли у північній частині Польщі.
ДСНС опублікувала кадри з місця подій. Як видно по фото, літальний апарат впав на город та частково увійшов у землю. Ракета при падінні не розірвалася. Вона пошкодила земельну ділянку та рослини.
Ракета Х-55 у Києві / Фото ДСНС
Що зробили з небезпечною знахідкою
Сапери спочатку провели ідентифікацію. Потім вони вилучили ракету та підірвали її. Знешкодження проводилося у спеціально відведеному місці.
Сапери відкопують небезпечний "дарунок" росіян / Фото ДСНС
У ДСНС вкотре закликали українців бути дуже обережними під час російсько-української війни. Існує три основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Їх в жодному разі не можна чіпати, підіймати та переміщувати.
Загрозу успішно знешкоджено / Фото ДСНС
Як інші українці страждають через ракетні обстріли Росії
- У Дніпрі ракетні уламки впали на житловий будинок та не розірвалися. Мешканка пошкодженої квартири розповіла, як вона пережила атаку держави-терориста.
- Офіс Президента розповів про наслідки ракетного обстрілу, що відбувся 9 травня. У сакральну для себе дату росіяни випустили по Україні 25 ракет. 23 з них нашим силам ППО вдалося знищити.
- На Черкащині через ракетну атаку Росіян був пошкоджений комунальний заклад. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець поділився подробицями та назвав кількість ракет, випущених по області.