Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала повідомлення від жителя столиці. 11 травня господар розповів про вибухонебезпечний предмет на своєму подвір'ї. За місцем його проживання було відправлено саперів, передає 24 Канал.

Читайте також Є дві причини: чому Україна не може відразу збивати всі ракети, що заходять в повітряний простір

Що киянин побачив на своєму городі

Коли працівники Служби порятунку приїхали на виклик, вони побачили небезпечну знахідку на власні очі. Нею виявилася російська крилата ракета Х-55. До речі, саме таку ракету Х-55 знайшли у північній частині Польщі.

ДСНС опублікувала кадри з місця подій. Як видно по фото, літальний апарат впав на город та частково увійшов у землю. Ракета при падінні не розірвалася. Вона пошкодила земельну ділянку та рослини.

Ракета Х-55 у Києві / Фото ДСНС

Що зробили з небезпечною знахідкою

Сапери спочатку провели ідентифікацію. Потім вони вилучили ракету та підірвали її. Знешкодження проводилося у спеціально відведеному місці.

Сапери відкопують небезпечний "дарунок" росіян / Фото ДСНС

У ДСНС вкотре закликали українців бути дуже обережними під час російсько-української війни. Існує три основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Їх в жодному разі не можна чіпати, підіймати та переміщувати.

Загрозу успішно знешкоджено / Фото ДСНС

Як інші українці страждають через ракетні обстріли Росії