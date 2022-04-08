В Киеве предлагают переименовать пять станций метро с российскими названиями
Источник:фейсбук Брагинский Виктор
На фоне нападения России, украинские власти планируют уменьшить количество названий, которые ассоциируются с государством-агрессором. Так, изменения могут коснуться пяти станций метро.
О соответствующей инициативе рассказал начальник "Киевского метрополитена" и депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский.
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Какие станции могут переименовать
На днях Брагинский обратился к мэру Киева с инициативой переименовать 5 станций подземки.
Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну,
– отметил он.
Кроме того, он отметил, что стоит пересмотреть такие названия, как:
- "Площадь Льва Толстого",
- "Берестейская",
- "Минская",
- "Героев Днепра".
Убежден, что профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев,
– сообщил Брагинский.
Тем временем в метрополитене Киева продолжили движение по красной линии. Поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".
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