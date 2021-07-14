В Киеве продавцы мороженого отказались обслуживать на украинском и якобы избили покупателя

В Киеве в ботаническом саду Фомина 13 июля произошел языковой скандал. Продавщица мороженого отказалась обслуживать покупателя на украинском, а ее муж якобы избил киевлянина.

По словам пострадавшего, он просил, чтобы его обслуживали на украинском языке, но нарвался на драку. Пострадавший вызвал полицию – она ​​ехала на вызов 50 минут и отказывалась разбираться в ситуации.

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Однако Владимир Оливец настаивал на том, чтобы правоохранители приняли заявление – для этого ему пришлось ехать в участок.

Меня избили за украинский язык! Не думал, что доживу до такого, но сегодня случилось. Продавщица в ботсаду имени Фомина наотрез отказывается обслуживать на украинском, а ее муж-напарник, с характерной татуировкой на плече, еще и бьет,

– написал Оливец.

По словам пострадавшего, он трижды вызывал полицию и один раз жаловался на патрульных, которые прибыли на место.