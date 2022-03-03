В Киеве продолжается воздушная тревога

В столице 3 марта, в 2:43, снова объявили о воздушной тревоге. Людей просят не оставлять укрытия.

В Киеве продолжают выть сирены. Местных жителей предупреждают об опасности.

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В столице дальше воздушная тревога

В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,

призывали в КГГА.

Сирены известили об угрозе атаки врага в 2:43. Людей просят оставаться в хранилищах до сигнала об отбое тревоги.

Напомним, в прошлый раз о воздушной тревоге в Киеве сообщали в 1:23. После этого вблизи станции метро "Дружбы народов" прогремели взрывы.

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