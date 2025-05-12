В Киеве учитель угрожал ученику 7 класса: полиция проверяет столичный лицей
- В Киеве полиция проверяет лицей после видео, где учитель угрожал ученику 7 класса.
- Правоохранители устанавливают детали инцидента. В самом заведении среднего образования проводят служебную проверку.
В сети распространили видео, на котором учитель одного из местных учебных заведений среднего образования угрожал ученику 7 класса. Правоохранители сейчас проверяют столичный лицей по факту инцидента.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно об инциденте в киевском лицее
Полицейские рассказали, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором в стенах образовательного учреждения учитель в жесткой форме общается с несовершеннолетним парнем, обещая "устроить темную".
Правоохранители наведались в учебное заведение и установили участников конфликта, среди которых 12-летний ученик 7 класса и учитель лицея,
– говорится в сообщении.
После этого ювенальные полицейские опросили учителя, администрацию заведения и сейчас общаются с несовершеннолетним и его родителями.
"Устанавливаются все детали инцидента, решается вопрос о правовой квалификации", – отметили в полиции.
Правоохранители также подчеркнули, что в самом лицее по данному факту начата служебная проверка.
К слову, ранее в Ровно произошел конфликт между ученицей и учителем. Несовершеннолетняя ударила преподавателя циркулем в плечо после его замечания относительно пользования телефоном во время урока.