В Киеве учитель угрожал ученику 7 класса: полиция проверяет столичный лицей

В сети распространили видео, на котором учитель одного из местных учебных заведений среднего образования угрожал ученику 7 класса. Правоохранители сейчас проверяют столичный лицей по факту инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно об инциденте в киевском лицее

Полицейские рассказали, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором в стенах образовательного учреждения учитель в жесткой форме общается с несовершеннолетним парнем, обещая "устроить темную".

Правоохранители наведались в учебное заведение и установили участников конфликта, среди которых 12-летний ученик 7 класса и учитель лицея,

– говорится в сообщении.

После этого ювенальные полицейские опросили учителя, администрацию заведения и сейчас общаются с несовершеннолетним и его родителями.

"Устанавливаются все детали инцидента, решается вопрос о правовой квалификации", – отметили в полиции.

Правоохранители также подчеркнули, что в самом лицее по данному факту начата служебная проверка.

К слову, ранее в Ровно произошел конфликт между ученицей и учителем. Несовершеннолетняя ударила преподавателя циркулем в плечо после его замечания относительно пользования телефоном во время урока.