Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про інцидент у київському ліцеї

Поліцейські розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому у стінах освітнього закладу вчитель у жорсткій формі спілкується із неповнолітнім хлопцем, обіцяючи "влаштувати темну".

Правоохоронці навідалися до навчального закладу та встановили учасників конфлікту, серед яких 12-річний учень 7 класу та вчитель ліцею,

– мовиться у повідомленні.

Після цього ювенальні поліцейські опитали вчителя, адміністрацію закладу та наразі спілкуються із неповнолітнім та його батьками.

"Встановлюються усі деталі інциденту, вирішується питання щодо правової кваліфікації", – зазначили у поліції.

Правоохоронці також підкреслили, що у самому ліцеї за вказаним фактом розпочато службову перевірку.

До слова, раніше у Рівному відбувся конфлікт між ученицею та вчителем. Неповнолітня вдарила викладача циркулем у плече після його зауваження щодо користування телефоном під час уроку.