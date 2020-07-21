В Киеве возле станции метро "Минская" нашли два взрывных устройства. Очевидцы сняли взрыв на видео.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что самодельную взрывчатку обезвредили.

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Анонимный звонок о заминировании двух автокиоскив рядом с метро поступил на горячую линию около 12:00. Инцидент произошел вблизи со станцией метро "Минская", на Оболонском проспекте нашли подозрительный чемодан. На месте правоохранители и взрывотехники нашли самодельную взрывчатку. Она была закреплена между легковой машиной и автокиоском. Ее удалось обезвредить.

Жертв и пострадавших нет.

Смотрите видео: взрыв возле станции столичного метро