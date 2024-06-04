Генерал попросил киевлян не паниковать. Он также объяснил, что именно из учений состоится в столице нашего государства.

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Павлюк рассказал детали относительно учений в Киеве

Командующий Сухопутных войск отметил, что в период с 5 по 13 июня в пределах города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев.

В ходе этих учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп,

– пояснил Павлюк.

Генерал отметил, что в связи с этим будут осуществлять перемещения личный состав, а также будет движение тяжелой техники.

"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрет на фото, видеосъемку передвижения наших войск", – написал командующий Сухопутных войск.

Он также заверил, что украинские военные тренируются, а командование Сухопутных войск улучшает уровень боеспособности наших подразделений.

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