Генерал попросив киян не панікувати. Він також пояснив, що саме з навчань відбудеться у столиці нашої держави.

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Павлюк розповів деталі щодо навчань у Києві

Командувач Сухопутних військ наголосив, що у період з 5 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

У ході цих навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп,

– пояснив Павлюк.

Генерал зауважив, що у зв'язку з цим будуть здійснювати переміщення особовий склад, а також буде рух важкої техніки.

"Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеознімання пересування наших військ", – написав командувач Сухопутних військ.

Він також запевнив, що українські військові тренуються, а командування Сухопутних військ покращує рівень боєздатності наших підрозділів.

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