Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками. Генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что главной проблемой является техника, а не люди.

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"Мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем"

Одна из самых неотложных задач Сухопутных войск – подготовка десяти новых бригад. Командующий отметил, что главной проблемой является техника, а не люди. Нашему государству крайне необходима артиллерия и бронетехника. Украина надеется на помощь Запада.

По словам генерал-лейтенанта, часть новых сил будет развернута для защиты Киева. Павлюк объяснил, что за 2,5 года российские захватчики так и не отказались от амбиций захватить нашу столицу.

Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы трудно не было на Востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем,

– подчеркнул командующий Сухопутных войск.

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