Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками. Генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что главной проблемой является техника, а не люди.
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"Мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем"
Одна из самых неотложных задач Сухопутных войск – подготовка десяти новых бригад. Командующий отметил, что главной проблемой является техника, а не люди. Нашему государству крайне необходима артиллерия и бронетехника. Украина надеется на помощь Запада.
По словам генерал-лейтенанта, часть новых сил будет развернута для защиты Киева. Павлюк объяснил, что за 2,5 года российские захватчики так и не отказались от амбиций захватить нашу столицу.
Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы трудно не было на Востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем,
– подчеркнул командующий Сухопутных войск.
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Когда наступит критическая фаза войны
- Также Александр Павлюк предупредил, что Украину ждут тяжелые месяцы. Агрессор пытается усилить атаки до того, как наше государство получит обещанную помощь от США.
- По словам Павлюка, оккупанты сейчас бросают всю боеспособную технику, которая у них есть, против истощенных украинских войск, которым не хватает вооружения.
- Российские захватчики прекрасно понимают, что в случае поступления американской помощи в ближайшие два месяца ситуация может обернуться против них.
- Именно поэтому противник пытается воспользоваться возможностью усиления наступления сейчас.
- Командующий Сухопутных войск заявил, что в мае – июне наступит критическая фаза войны.
- Также генерал отметил, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона.