Гроб с первым президентом заносили военные. Раздавалась "Мелодия ля-минор" украинского композитора Мирослава Скорика.

Кстати Был человеком, к которому можно обратиться за мудрым советом, – Зеленский о Кравчуке

Как прощались с Кравчуком

В помещении Украинского дома на Крещатике были белые цветы и портреты Кравчука. Гроб президента накрыли украинским флагом.



В Киеве простились с Кравчуком / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Отдать последнюю дань уважения Кравчуку пришли многие. Например, цветы в его гроб принесли предыдущие президенты: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.



Предыдущие президенты на церемонии прощания / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также на церемонии находились мэр Киева Виталий Кличко, министр обороны Алексей Резников, спикер парламента Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, премьер-министр Денис Шмыгаль. Последний подчеркнул, что именно Кравчук закладывал фундамент украинской государственности в 1991 году. На протяжении всей жизни политик помогал его укреплять.



Попрощаться с Кравчуком пришли многие политики / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Действующий президент Владимир Зеленский также пришел на похороны Кравчука. Вместе с ним была первая леди Елена Зеленская. К журналистам глава государства не подходил, но потом написал в своем телеграме, что Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом.

Как прошла церемония прощания с Кравчуком / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Что известно о смерти Кравчука

Здоровье первого президента серьезно ухудшилось в 2021 году. В июне в СМИ появилась информация о том, что Кравчук перенес операцию на сердце. С публичного пространства политик тогда пропал.

В сентябре политик полетел на реабилитацию в Германию. Имелись даже положительные сигналы о его состоянии.

10 января Кравчуку исполнилось 88 лет. Владимир Зеленский поздравил его и пожелал имениннику быстрого выздоровления.

В январе Кравчук отреагировал на угрозы полномасштабного вторжения России. Первый президент заявил, что никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ.

10 мая СМИ писали, что первый президент скончался. Печальное известие подтвердила Верховная Рада.

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