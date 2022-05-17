Труну з першим президентом заносили військові. Лунала "Мелодія ля-мінор" українського композитора Мирослава Скорика.

До речі Був людиною, до якої можна звернутися за мудрою порадою, – Зеленський про Кравчука

Як прощались із Кравчуком

У приміщенні Українського дому на Хрещатику були білі квіти та портрети Кравчука. Труну президента накрили українським прапором.



У Києві попрощались з Кравчуком / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Віддати останню шану Кравчуку прийшло багато людей. Наприклад, квіти до його труни принесли попередні президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.



Попередні президенти на церемонії прощання / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також на церемонії був мер Києва Віталій Кличко, міністр оборони Олексій Резніков, спікер парламенту Руслан Стефанчук, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Останній наголосив, що саме Кравчук закладав фундамент української державності у 1991 році. Протягом всього свого життя політик допомагав його зміцнювати.



Попрощатись із Кравчуком прийшли багато політиків / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чинний президент Володимир Зеленський також прийшов на похорон Кравчука. Разом з ним була перша леді Олена Зеленська. До журналістів глава держави не підходив, але потім написав у своєму телеграмі, що ​​Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися за мудрою порадою.

Як пройшла церемонія прощання з Кравчуком / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Що відомо про смерть Кравчука

Здоров'я першого президента серйозно погіршилось у 2021 році. У червні в ЗМІ з'явилась інформація, що Кравчук переніс операцію на серце. З публічного простору політик тоді зник.

У вересні політик полетів на реабілітацію до Німеччини. Були навіть позитивні сигнали про його стан.

10 січня Кравчуку виповнилося 88 років. Володимир Зеленський привітав його та побажав імениннику швидкого одужання.

У січні Кравчук відреагував на загрози повномасштабного вторгнення Росії. Перший президент заявив, що ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ.

10 травня ЗМІ писали, що перший президент помер. Сумну звістку підтвердила Верховна Рада.

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