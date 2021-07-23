На акцию "Гусь за Беларусь" пришли представители белорусской общественности и "Центра гражданских свобод". Участники убеждены, с преступлениями режима Лукашенко будет разбираться именно суд в Гааге.

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Участники требовали прекратить преследования и репрессии

Под белорусским посольством появились не только разнообразные скульптуры гусей, но и традиционные символы протеста – бело-красно-белые флаги, а также плакаты. На них – призывы прекратить преследования и немедленно освободить всех политзаключенных.

Обратились участники и к украинской власти. Официальный Киев просят отреагировать должным образом на то, что происходит в стране-соседке, которой правит диктатор.

Смотрите фото с акции протеста / Фото Укринформ:

Коротко о зачистке оппозиционных СМИ в Беларуси

В Беларуси объявили о начале операции по "зачистке радикалов". Под прицел КГБ попали оппозиционные интернет-ресурсы и, в частности, телеграм-каналы.

8 июля прекратил работу сайт "Наша Нива".

До 14 июля провели обыски в около 30 домах и офисах медийщиков. 19 человек задержали якобы для допросов.

Уже 16 июля пришли с обысками к еще не менее чем 7 журналистам.

Обратите внимание! Журналист Александр Бураков заявил, что ситуация в стране настолько серьезная, что многие журналисты размышляют над тем, чтобы уехать из Беларуси.