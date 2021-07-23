На акцію "Гусь за Білорусь" прийшли представники білоруської спільноти та "Центру громадянських свобод". Учасники переконані, зі злочинами режиму Лукашенка розбиратиметься саме суд у Гаазі.

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Учасники вимагали припинити переслідування та репресії

Під білоруським посольством з'явились не лише різноманітні скульптури гусаків, а й традиційні символи протесту – біло-червоно-білі стяги, а також плакати. На них – заклики припинити переслідування та негайно звільнити усіх політв'язнів.

Звернулись учасники і до української влади. Офіційний Київ просять відреагувати належним чином на те, що відбувається у країні-сусідці, якою править диктатор.

Дивіться фото з акції протесту/ Фото Укрінформу:

Коротко про зачистку опозиційних ЗМІ у Білорусі

У Білорусі оголосили про початок операції із "зачистки радикалів". Під приціл КДБ потрапили опозиційні інтернет-ресурси та, зокрема, телеграм-канали.

8 липня припинив роботу сайт "Наша Ніва".

До 14 липня провели обшуки у близько 30 помешканнях та офісах медійників. 19 осіб затримали нібито для допитів.

Вже 16 липня прийшли з обшуками до ще щонайменше 7 журналістів.

Зверніть увагу! Журналіст Олександр Бураков заявив, що ситуація у країні настільки серйозна, що багато журналістів розмірковують над тим, щоб виїхати з Білорусі.