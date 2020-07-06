Инвесторы банка "Аркада" вложили через учреждение деньги в покупку недвижимости. Однако не могут получить жилье из-за финансовых проблем банка и застройщика. 6 июля инвесторы собрались в центре Киева на протест. Возле офиса Президента они хотели установить палаточный городок, зажгли там файеры и дымовые шашки. В КГГА говорят, что способствуют восстановлению строительства.

Что требуют митингующие

Примерно тысяча обманутых инвесторов банка "Аркада" собрались 6 июля в центре Киева, сообщает УНИАН.

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Акция протеста началась у здания КГГА. Впоследствии ее участники прошли по улице Грушевского к зданию Кабинета Министров. Оттуда двинулись к НБУ и Офису Президента.

Митинг устроили с лозунгом "Недобудова "Аркади" – проблема влади". Люди требовали создать межведомственную комиссию, которая бы решила вопрос их жилья. Они также призвали чиновников к разговору с ними. Однако никто на требование не откликнулся.

Ситуация под Офисом Президента

Там участники протеста встретились с другими митингующими – шахтерами, которые требуют выплатить им задолженную зарплату. Люди зажгли файеры и дымовые шашки.

Инвесторы "Аркады" хотели установить палаточный городок возле Офиса Президента. Однако полиция помешала им это сделать.

На месте дежурили правоохранители. А на улице Банковой припаркованы примерно 10 полицейских автомобилей и "автозаков".

Протестующие зажгли файеры и дымовые шашки: видео

Что говорит городская власть

В КГГА 24 канал заверили, что городская власть продолжает делать в пределах своих полномочий все возможное, чтобы люди получили свое жилье. В частности, организовывает встречи с представителями банка "Аркада", вкладчиками, а также Нацбанком.

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